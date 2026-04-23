Curso gratis de arte con reciclaje en Panamá: así puedes inscribirte

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un curso gratuito de arte en reciclaje, dirigido a personas interesadas en desarrollar su creatividad mientras promueven prácticas sostenibles.
Te puede interesar: Antonio Tercero González será el nuevo director del Idaan, designado por Mulino
Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito de arte en reciclaje con certificado
El llamado “upcycling art” consiste en transformar objetos en desuso en piezas artísticas, fomentando la reutilización y reduciendo el impacto ambiental. Esta tendencia ha ganado espacio en exposiciones de arte moderno a nivel internacional.
Lugar y horarios
Los talleres se desarrollarán en:
- Tercer piso de la Plaza Las Américas
- Avenida Central, sector de Calidonia
Con los siguientes horarios:
- De lunes a viernes
- Turno matutino: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Turno vespertino: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Al finalizar, los participantes recibirán certificado de aprobación. El curso está abierto a personas mayores de 17 años.
Para conocer la fecha de inicio y más detalles, los interesados deben comunicarse al 506-9625.
Conciencia ambiental
Esta iniciativa busca crear conciencia sobre el consumo responsable y la sostenibilidad, promoviendo la reutilización de materiales y brindando una “segunda oportunidad” a objetos que de otra forma serían desechados.