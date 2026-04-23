Curso gratis de arte con reciclaje en Panamá: así puedes inscribirte

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un curso gratuito de arte en reciclaje, dirigido a personas interesadas en desarrollar su creatividad mientras promueven prácticas sostenibles.

La capacitación será impartida por el Departamento de Capacitación y permitirá a los participantes aprender técnicas de upcycling art , una forma de expresión artística que reutiliza materiales desechados para crear nuevas obras con valor estético.

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Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito de arte en reciclaje con certificado

El llamado “upcycling art” consiste en transformar objetos en desuso en piezas artísticas, fomentando la reutilización y reduciendo el impacto ambiental. Esta tendencia ha ganado espacio en exposiciones de arte moderno a nivel internacional.

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Lugar y horarios

Los talleres se desarrollarán en:

Tercer piso de la Plaza Las Américas

Avenida Central, sector de Calidonia

Con los siguientes horarios:

De lunes a viernes

Turno matutino: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Turno vespertino: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Al finalizar, los participantes recibirán certificado de aprobación. El curso está abierto a personas mayores de 17 años.

Para conocer la fecha de inicio y más detalles, los interesados deben comunicarse al 506-9625.

Conciencia ambiental

Esta iniciativa busca crear conciencia sobre el consumo responsable y la sostenibilidad, promoviendo la reutilización de materiales y brindando una “segunda oportunidad” a objetos que de otra forma serían desechados.