Antonio Tercero González será el nuevo director del Idaan, designado por Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, seleccionó a Antonio Manuel Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) .

La designación se da tras su desempeño como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, desde donde ha liderado proyectos clave vinculados al acceso al agua potable en el país.

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Proceso de designación

La escogencia de Tercero González se realizó a partir de una terna de candidatos previamente seleccionada por la junta directiva del Idaan.

Ahora, su nombramiento deberá pasar por el proceso de ratificación en la Asamblea Nacional.

Formación académica del nuevo director del IDAAN

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El designado es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Latina de Panamá.

Además, cuenta con diplomados en:

Competencias Docentes Universitarias (Universidad Americana)

Redacción y Evaluación de Documentos Legales en la Gestión Pública (Universidad de Panamá)

Derechos Políticos en la Gestión Penal Electoral (Universidad de Panamá)

Experiencia en el sector público

A lo largo de su carrera, Tercero González ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos:

Director ejecutivo, abogado asesor y director de Administración y Finanzas en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

Asistente de juez ejecutor en el Idaan

Abogado asesor del Ministerio de Salud

Director de Recursos Humanos, asesor legal, asistente de fiscal, secretario judicial y oficial en la Fiscalía General Electoral

Proyectos clave en agua potable

Desde el CONADES, ha estado al frente de iniciativas como la red de pozos a nivel nacional y los anillos hidráulicos en Panamá Centro y Panamá Este, proyectos orientados a mejorar el suministro de agua potable en el distrito capital.