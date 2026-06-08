Panamá Nacionales -  8 de junio de 2026 - 17:15

ATTT reanuda la atención al público en sus oficinas de Los Pueblos

La ATTT agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios durante la suspensión temporal.

Atención de la ATTT en la ciudad de Panamá. 

Atención de la ATTT en la ciudad de Panamá. 

portalwebattt
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó a la ciudadanía que sus oficinas ubicadas en el centro comercial Los Pueblos, detrás del almacén El Campeón, reanudarán la atención al público a partir de este martes en su horario regular, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Luego de las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas por las autoridades competentes, se determinó que las instalaciones cuentan con las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades, por lo que las operaciones operativas se retomarán con total normalidad.

La institución agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios durante la suspensión temporal, al tiempo que reiteró que la seguridad y el bienestar tanto de la ciudadanía como del personal colaborador se mantienen como una prioridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064102312461701538&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT digitaliza trámites: Historial del conductor y Paz y Salvo se podrán obtener en línea

ASEP abrirá licitación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil

MIDES recibe kits de Naciones Unidas para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad

Recomendadas

Más Noticias