ATTT reanuda la atención al público en sus oficinas de Los Pueblos

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó a la ciudadanía que sus oficinas ubicadas en el centro comercial Los Pueblos, detrás del almacén El Campeón, reanudarán la atención al público a partir de este martes en su horario regular, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Luego de las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas por las autoridades competentes, se determinó que las instalaciones cuentan con las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades, por lo que las operaciones operativas se retomarán con total normalidad.

La institución agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios durante la suspensión temporal, al tiempo que reiteró que la seguridad y el bienestar tanto de la ciudadanía como del personal colaborador se mantienen como una prioridad.