Estado del Tiempo Nacionales -  7 de junio de 2026 - 08:31

Clima en Panamá hoy: SINAPROC advierte lluvias, tormentas y posible caída de árboles este domingo

SINAPROC advierte lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de árboles en varias provincias de Panamá este domingo 7 de junio.

Clima en Panamá hoy: alerta por lluvias y tormentas

Clima en Panamá hoy: alerta por lluvias y tormentas

@Sinaproc_Panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que para este domingo 7 de junio se mantienen condiciones meteorológicas inestables en varias regiones del país, con lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de caída de árboles hasta las 10:00 a.m.

La advertencia surge mientras el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, debido a la inestabilidad atmosférica que afecta al territorio nacional.

SINAPROC: Regiones bajo aviso por lluvias y tormentas

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De acuerdo con el reporte, las áreas bajo vigilancia son:

  • Panamá Centro y Norte
  • Golfo de Panamá
  • Golfo de Chiriquí
  • Colón
  • Veraguas
  • Herrera
  • Los Santos
  • Comarca Guna Yala
  • Coclé
  • Chiriquí Sur

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, descargas eléctricas y caída de árboles o ramas debido a las ráfagas de viento asociadas a las tormentas.

SINAPROC exhortó a evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de árboles durante tormentas eléctricas y reportar cualquier emergencia a través de la línea 911.

Además, la entidad mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas y pide a la ciudadanía seguir los boletines oficiales para conocer cualquier actualización del estado del tiempo.

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