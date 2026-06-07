Clima en Panamá hoy: SINAPROC advierte lluvias, tormentas y posible caída de árboles este domingo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que para este domingo 7 de junio se mantienen condiciones meteorológicas inestables en varias regiones del país, con lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de caída de árboles hasta las 10:00 a.m.
La advertencia surge mientras el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, debido a la inestabilidad atmosférica que afecta al territorio nacional.
SINAPROC: Regiones bajo aviso por lluvias y tormentas
De acuerdo con el reporte, las áreas bajo vigilancia son:
- Panamá Centro y Norte
- Golfo de Panamá
- Golfo de Chiriquí
- Colón
- Veraguas
- Herrera
- Los Santos
- Comarca Guna Yala
- Coclé
- Chiriquí Sur
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, descargas eléctricas y caída de árboles o ramas debido a las ráfagas de viento asociadas a las tormentas.
SINAPROC exhortó a evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de árboles durante tormentas eléctricas y reportar cualquier emergencia a través de la línea 911.
Además, la entidad mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas y pide a la ciudadanía seguir los boletines oficiales para conocer cualquier actualización del estado del tiempo.