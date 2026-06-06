Más de 50 pacientes se preparan para cirugías de cataratas durante el Cataratón en Aguadulce

50 pacientes se preparan para cirugías de cataratas durante el Cataratón en Aguadulce.

Este sábado 6 de junio se realizaron las evaluaciones médicas preoperatorias a 50 pacientes que participarán en el Cataratón , programado para los días 12, 13 y 14 de junio en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce.

Las valoraciones médicas estuvieron dirigidas a pacientes asegurados y no asegurados previamente seleccionados, quienes forman parte de la lista de espera para cirugías de cataratas.

El director médico del nosocomio, Omar De Icaza Amor, explicó que estas evaluaciones permiten verificar que las personas se encuentren en condiciones óptimas para someterse al procedimiento quirúrgico de forma segura.

El Cataratón es el resultado de un trabajo coordinado entre la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa), el Despacho de la Primera Dama y el Club de Leones, con el propósito de brindar atención oportuna a ciudadanos que han esperado durante años por esta intervención.