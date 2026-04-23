VIDEO | EN VIVO: sorteo Mega Bingo Mundial 2026

Este jueves, a partir de las 7:00 p.m., se transmitirá en vivo el sorteo del Mega Bingo Mundial 2026 a través de la señal de RPC Televisión. Quienes hayan adquirido su cartón de juego tendrán la oportunidad de ganar diversos premios, entre los que destacan paquetes de viaje para acompañar a la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.