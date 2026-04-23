Este jueves, a partir de las 7:00 p.m., se transmitirá en vivo el sorteo del Mega Bingo Mundial 2026 a través de la señal de RPC Televisión. Quienes hayan adquirido su cartón de juego tendrán la oportunidad de ganar diversos premios, entre los que destacan paquetes de viaje para acompañar a la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Panamá Entretenimiento - 23 de abril de 2026 - 18:30
VIDEO | EN VIVO: sorteo Mega Bingo Mundial 2026
Esta noche se e transmitirá en vivo el sorteo del Mega Bingo Mundial 2026 a través de la señal de RPC Televisión.
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