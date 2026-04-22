Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 15:29

Mega Bingo TV Mundial: este jueves será el primer sorteo y así puedes verlo en vivo

Este jueves 23 de abril juega el primer Mega Bingo TV Mundial puedes conseguir los cartones a B/. 5.00 en estaciones del Metro de Panamá.

Todo listo para el Mega Bingo TV Mundial. 

Todo listo para el Mega Bingo TV Mundial. 

@Presidencia
María Hernández
Por María Hernández

El Mega Bingo TV Mundial arranca este jueves 23 de abril con su primer sorteo nacional, el cual se jugará desde las 7:00 p.m., y se podrá sintonizar a través de las pantallas RPC.

Los cartones tienen un costo de B/. 5.00 y son válidos para todos los sorteos, lo que permite a los participantes tener más oportunidades de ganar.

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Además de ser un espacio de entretenimiento, este evento busca apoyar causas sociales, ya que se realiza a beneficio de APROB iniciativa del Despacho de la Primera Dama.

Los interesados pueden adquirir sus boletos tanto de manera presencial como a través de la plataforma digital oficial del Mega Bingo. Para facilitar el acceso a la población, los cartones están disponibles a nivel nacional a través de la red de Bingos Nacionales, estaciones del Metro de Panamá, billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia y puntos de venta autorizados.

El Bingo Nacional ofrece múltiples premios

Premios del Mega Bingo TV Mundial:

  • Casa

  • Pick-up Hilux 2026 full

  • Viajes para ver a la selección de fútbol

Fechas de los sorteos:

  • 23 de abril

  • 7 de mayo
  • 28 de mayo
  • 20 de agosto

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