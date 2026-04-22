Capturan en Colombia a panameño requerido por homicidio y fuga de La Joya

Tras siete años prófugo, el panameño Edgar Luis Beitía fue capturado en la ciudad de Medellín, Colombia. El sujeto, quien mantenía una notificación roja de Interpol, era requerido por la justicia panameña por los delitos de homicidio y evasión del centro penitenciario La Joya.

La aprehensión se ejecutó este martes 21 de abril en el sector céntrico del barrio La Candelaria. Según detalló la Policía Nacional, el operativo fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia entre ambos países. Durante su estancia en territorio colombiano, el sujeto utilizó documentación falsa para suplantar una identidad local y evadir los controles migratorios.

Las autoridades evidenciaron la presunta vinculación de Beitía en Colombia, con actividades relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes, mediante dinámicas asociadas a la falsificación de documentos y coordinación de actividades de microtráfico y narcotráfico con grupos criminales.

Se espera que en las próximas horas se inicien los trámites para su extradición a Panamá, donde deberá cumplir las penas pendientes por sus delitos previos y enfrentar nuevos cargos por la evasión del penal.