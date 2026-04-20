Mega Bingo TV Mundial 2026: primer sorteo este jueves y estos son los premios

Este jueves 23 de abril se llevará a cabo el primer sorteo del Mega Bingo TV Mundial 2026 , una iniciativa conjunta del Despacho de la Primera Dama y Bingos Nacionales. El proyecto tiene como objetivo principal recaudar fondos para la mejora y adecuación de los albergues en la República de Panamá.

El evento será transmitido por RPC TV a partir de las 7:00 p.m. Los cartones tienen un costo de B/.5.00 y son válidos para los cuatro sorteos programados, los cuales se realizarán en las siguientes fechas:

7 de mayo

28 de mayo

20 de agosto

Premios y dinámicas del Mega Bingo TV Mundial 2026

Además del juego principal, cada cartón incluye un "raspadito" con premios instantáneos como certificados de regalo, electrodomésticos y balones de fútbol. Entre los incentivos más destacados para los participantes se encuentran:

Viajes al Mundial: Seis paquetes para dos personas para asistir a un partido de la Selección Nacional (incluye boletos aéreos, hospedaje y B/.500 para gastos).

Seis paquetes para dos personas para asistir a un partido de la Selección Nacional (incluye boletos aéreos, hospedaje y B/.500 para gastos). Grandes premios: Una casa, un vehículo tipo pick-up y certificados de supermercado por un año.

Puntos de venta de los cartones del Mega Bingo

Para facilitar el acceso a la población, los cartones están disponibles a nivel nacional a través de la red de Bingos Nacionales, estaciones del Metro de Panamá, billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia y puntos de venta autorizados.