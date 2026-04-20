Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 10:42

Mega Bingo TV Mundial 2026: primer sorteo este jueves y estos son los premios

Los cartones ya pueden adquirirse a través de la red de Bingos Nacionales, estaciones del Metro de Panamá y con los billeteros de la Lotería Nacional.

Primer sorteo este jueves del Mega Bingo TV Mundial 2026.

Primer sorteo este jueves del Mega Bingo TV Mundial 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 23 de abril se llevará a cabo el primer sorteo del Mega Bingo TV Mundial 2026, una iniciativa conjunta del Despacho de la Primera Dama y Bingos Nacionales. El proyecto tiene como objetivo principal recaudar fondos para la mejora y adecuación de los albergues en la República de Panamá.

El evento será transmitido por RPC TV a partir de las 7:00 p.m. Los cartones tienen un costo de B/.5.00 y son válidos para los cuatro sorteos programados, los cuales se realizarán en las siguientes fechas:

  • 7 de mayo
  • 28 de mayo
  • 20 de agosto

Premios y dinámicas del Mega Bingo TV Mundial 2026

Además del juego principal, cada cartón incluye un "raspadito" con premios instantáneos como certificados de regalo, electrodomésticos y balones de fútbol. Entre los incentivos más destacados para los participantes se encuentran:

  • Viajes al Mundial: Seis paquetes para dos personas para asistir a un partido de la Selección Nacional (incluye boletos aéreos, hospedaje y B/.500 para gastos).
  • Grandes premios: Una casa, un vehículo tipo pick-up y certificados de supermercado por un año.

Puntos de venta de los cartones del Mega Bingo

Para facilitar el acceso a la población, los cartones están disponibles a nivel nacional a través de la red de Bingos Nacionales, estaciones del Metro de Panamá, billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia y puntos de venta autorizados.

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