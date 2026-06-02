Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 14:30

Agroferias del IMA para el miércoles 3 y jueves 4 de junio

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 3 y jueves 4 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del miércoles 3 de junio

Veraguas

  • Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.
  • Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.

Herrera

  • Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.

Panamá Oeste

  • Frente a Estancia 1 a un costado de Multipollo, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Rancho comunal de Quinteño, distrito de David.

Panamá Este

  • Puerto de Coquira, en el distrito de Chepo.
  • Cancha Nueva Esperanza - El Bajo, en la 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Agroferias del IMA para el jueves 4 de junio

Coclé

  • Casa comunal de Guzmán, en el distrito de Natá.

Veraguas

  • Parque principal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.
  • Cancha techada de Tebario, distrito de Mariato.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Nuevo Paraíso, en Cirí de Los Sotos, Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Paraíso, distrito de Boquerón.

Darién

  • Cancha de la Escuela de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.

Herrera

  • Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.

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