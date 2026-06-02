Agroferias del IMA para el miércoles 3 y jueves 4 de junio

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 3 y jueves 4 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del miércoles 3 de junio Veraguas Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.

Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya. Herrera Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita. Panamá Oeste Frente a Estancia 1 a un costado de Multipollo, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera. Chiriquí Rancho comunal de Quinteño, distrito de David. Panamá Este Puerto de Coquira, en el distrito de Chepo.

Cancha Nueva Esperanza - El Bajo, en la 24 de Diciembre, distrito de Panamá. Agroferias del IMA para el jueves 4 de junio Coclé Casa comunal de Guzmán, en el distrito de Natá. Veraguas Parque principal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.

Cancha techada de Tebario, distrito de Mariato. Panamá Oeste Casa comunal de Nuevo Paraíso, en Cirí de Los Sotos, Capira. Chiriquí Cancha comunal de Paraíso, distrito de Boquerón. Darién Cancha de la Escuela de El Real de Santa María, distrito de Pinogana. Herrera Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2061871302999216605&partner=&hide_thread=false Súmate a las Agroferias del IMA. Productos de calidad, directo del productor a tu hogar y a buen precio.



Revisa los puntos de atención

Desde las 8:00 a.m.

No olvides traer tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/0l1CFc6LpJ — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 2, 2026