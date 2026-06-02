Agroferias del IMA para el miércoles 3 y jueves 4 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 3 y jueves 4 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del miércoles 3 de junio
Veraguas
- Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.
- Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
Herrera
- Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.
Panamá Oeste
- Frente a Estancia 1 a un costado de Multipollo, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Rancho comunal de Quinteño, distrito de David.
Panamá Este
- Puerto de Coquira, en el distrito de Chepo.
- Cancha Nueva Esperanza - El Bajo, en la 24 de Diciembre, distrito de Panamá.
Agroferias del IMA para el jueves 4 de junio
Coclé
- Casa comunal de Guzmán, en el distrito de Natá.
Veraguas
- Parque principal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.
- Cancha techada de Tebario, distrito de Mariato.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Nuevo Paraíso, en Cirí de Los Sotos, Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Paraíso, distrito de Boquerón.
Darién
- Cancha de la Escuela de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.
Herrera
- Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.