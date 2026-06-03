Puente Centenario: cierres parciales desde las 8:00 a.m. hasta el 4 de junio

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reiteró que continúan los trabajos de mantenimiento en el Puente Centenario como parte de las labores de conservación de esta importante infraestructura vial del país.

La entidad explicó que actualmente se desarrollan reparaciones en las juntas de dilatación ubicadas en el acceso este del puente, en dirección hacia La Chorrera.

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El ingeniero Edgar Peregrina informó que las labores se ejecutan mediante cierres parciales y escalonados de carriles, medida que se mantendrá hasta el próximo 4 de junio.

Puente Centenario: Horario de los cierres

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Como parte de las labores de conservación de esta importante infraestructura, continúan las reparaciones de las juntas de dilatación en el acceso este del puente Centenario, en dirección hacia La Chorrera. pic.twitter.com/FmIsECmuy4 — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) June 3, 2026

De acuerdo con el MOP, los cierres se realizan diariamente a partir de las 8:00 a.m., con el objetivo de facilitar el desarrollo seguro de los trabajos de reparación.

Las autoridades indicaron que estas intervenciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo y correctivo que busca garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la estructura.

Recomiendan conducir con precaución

Ante las afectaciones temporales al tránsito vehicular, el Ministerio de Obras Públicas recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y manejar con precaución al acercarse al área de trabajo.

Asimismo, exhortó a respetar la señalización colocada en la zona y seguir las indicaciones del personal encargado de dirigir el flujo vehicular.

El MOP destacó que estas labores son necesarias para mantener en óptimas condiciones el Puente Centenario, una de las principales vías de conexión entre la ciudad de Panamá y el interior del país.