Este jueves, a partir de las 7:00 p.m., se transmitirá en vivo el sorteo del Mega Bingo Mundial 2026 a través de la señal de RPC Televisión. Quienes hayan adquirido su cartón de juego tendrán la oportunidad de ganar diversos premios, entre los que destacan paquetes de viaje para acompañar a la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Panamá Entretenimiento - 28 de mayo de 2026 - 18:55
VIDEO | EN VIVO: sorteo Mega Bingo Mundial 2026
Esta noche se transmitirá en vivo el sorteo del Mega Bingo Mundial 2026, a través de la señal de RPC Televisión.
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