Ministerio Público solicita audiencia contra 73 privados de libertad evadidos de La Joyita

El Ministerio Público solicitó audiencia contra 73 privados de libertad.

Por Ana Canto El Ministerio Público solicitó una audiencia múltiple contra 73 privados de libertad por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de evasión, tras su fuga del Centro Penitenciario La Joyita.

Adicionalmente, la institución informó que se mantienen 15 investigaciones en curso relacionadas con estos hechos, cuyos aprehendidos también serán presentados ante los jueces de garantías del Órgano Judicial.

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