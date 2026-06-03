Ministerio Público solicita audiencia contra 73 privados de libertad evadidos de La Joyita

El Ministerio Público solicitó una audiencia múltiple contra 73 privados de libertad por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de evasión, tras su fuga del Centro Penitenciario La Joyita.
Estas investigaciones se adelantan con motivo de la fuga masiva. Tras la captura de los evadidos por parte de la Policía Nacional, las Fiscalías Especializadas del área metropolitana de la provincia de Panamá llevarán a cabo la litigación correspondiente por los delitos cometidos, en estricto apego al debido proceso.