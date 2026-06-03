Panamá Nacionales -  3 de junio de 2026 - 10:32

Ministerio Público solicita audiencia contra 73 privados de libertad evadidos de La Joyita

El Ministerio Público informó que se mantienen 15 investigaciones en curso relacionadas a la evasión de los privados de libertad de La Joyita.

El Ministerio Público solicitó audiencia contra 73 privados de libertad.

El Ministerio Público solicitó audiencia contra 73 privados de libertad.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público solicitó una audiencia múltiple contra 73 privados de libertad por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de evasión, tras su fuga del Centro Penitenciario La Joyita.

Adicionalmente, la institución informó que se mantienen 15 investigaciones en curso relacionadas con estos hechos, cuyos aprehendidos también serán presentados ante los jueces de garantías del Órgano Judicial.

Estas investigaciones se adelantan con motivo de la fuga masiva. Tras la captura de los evadidos por parte de la Policía Nacional, las Fiscalías Especializadas del área metropolitana de la provincia de Panamá llevarán a cabo la litigación correspondiente por los delitos cometidos, en estricto apego al debido proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062187815106965691&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Fiscalía investiga red de falsificación y blanqueo ligada a fondos de la UNACHI

Panamá abrirá nuevos empleos en el sector marítimo tras acuerdo firmado en Grecia

MITRADEL y la Cámara de Comercio publican ofertas de empleo para esta semana

Recomendadas

Más Noticias