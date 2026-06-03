Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU enfrenta cuatro investigaciones por peculado

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, reprogramó para el próximo 22 de octubre de 2026 la audiencia de solicitud de acumulación de causas dentro del proceso penal seguido al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , Bernardo Meneses, investigado por presuntos delitos contra la administración pública.

La audiencia está relacionada con investigaciones por supuestos delitos de peculado doloso agravado, blanqueo de capitales y otros ilícitos. La diligencia se realizará a las 8:30 a.m. en la Sala 3 del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

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¿Por qué fue reprogramada la audiencia?

La decisión se produjo tras la renuncia del abogado particular Ángel Álvarez, quien formaba parte de la defensa del imputado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OJudicialPanama/status/2061962412400468209?s=20&partner=&hide_thread=false Reprograman audiencia de acumulación en proceso seguido a exdirector del IFARHU.Más detalles en la web:https://t.co/E16q3JPNOb pic.twitter.com/v2cq6mCybz — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) June 3, 2026

Con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa, la jueza otorgó tiempo a los nuevos abogados particulares, Omar Jaén y Jean Paul Castillo, este último en calidad de abogado sustituto, para revisar y conocer el contenido de las carpetillas cuya acumulación fue solicitada.

Buscan unificar investigaciones

La petición presentada ante el tribunal busca acumular las carpetillas relacionadas con presuntos delitos de peculado, en las que únicamente figura el exdirector como imputado, con la investigación por supuesto blanqueo de capitales, donde aparecen 11 personas presuntamente vinculadas.

Actualmente, el imputado mantiene cuatro carpetillas abiertas:

Dos por presunto peculado.

Una por presunto blanqueo de capitales.

Una por supuesto enriquecimiento ilícito.

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Las investigaciones se encuentran en distintas etapas procesales, incluyendo fase de investigación, etapa intermedia y trámites catalogados como causas complejas.

Otras audiencias siguen programadas

Las autoridades judiciales informaron que también permanecen pendientes otras solicitudes de acumulación relacionadas con este caso.

Estas audiencias están programadas para el próximo 18 de junio de 2026, una a las 8:30 a.m. y otra a las 2:00 p.m., ambas en la Sala 5 del Sistema Penal Acusatorio.

Durante la audiencia celebrada el 2 de junio participaron representantes del Ministerio Público, encabezados por la fiscal superior Azucena Aizpurúa, además de defensores públicos y abogados particulares.

Investigación contra el exdirector del IFARHU surgió tras auditoría

Las investigaciones se originaron luego de una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual detectó presuntas irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio anterior.

El proceso continúa en desarrollo mientras las autoridades judiciales avanzan en la evaluación de las distintas causas vinculadas al caso.