MINSA suspende cirugías en hospital de Chitré por fallas en quirófanos

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la suspensión temporal del programa de cirugías programadas en el Hospital Cecilio A. Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera.

La medida fue adoptada de manera preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y del personal de salud, debido a condiciones detectadas en dos quirófanos que requieren intervenciones correctivas.

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Según explicó la entidad, la decisión busca asegurar que las áreas quirúrgicas cumplan plenamente con las condiciones ambientales, técnicas y epidemiológicas exigidas para brindar una atención médica segura y de calidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/2061971167380918639?s=20&partner=&hide_thread=false #Herrera | Como medida preventiva, se suspende temporalmente el programa quirúrgico programado en el Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré mientras se realizan trabajos correctivos en dos quirófanos. Se mantienen las cirugías de urgencia. #MinsaPanamá pic.twitter.com/26DvpPqj5h — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 3, 2026

El Minsa indicó que la suspensión forma parte de las acciones de prevención y control de infecciones mientras se desarrollan las reparaciones necesarias y se efectúan las evaluaciones técnicas correspondientes.

Quirófano de urgencias seguirá operando

La institución informó que el quirófano N.° 1 permanecerá habilitado exclusivamente para la atención de cirugías de urgencia.

Para ello, se realizará una limpieza profunda y un proceso de desinfección terminal, además de mantener una vigilancia epidemiológica permanente y el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad.

MINSA suspende cirugías en hospital de Chitré MINSA

Realizarán reparaciones al sistema de climatización

Como parte de las acciones correctivas, personal de la Dirección de Infraestructura en Salud llevará a cabo trabajos de diagnóstico y reparación en el sistema de climatización de los dos quirófanos afectados.

Las autoridades señalaron que la reanudación del programa quirúrgico dependerá de la culminación de las reparaciones y de la validación técnica que certifique que las instalaciones cumplen con los estándares requeridos para la atención quirúrgica.

Minsa pide comprensión a los pacientes

El Ministerio de Salud reiteró que estas medidas tienen como prioridad proteger la salud y el bienestar de los usuarios del sistema público de salud.

Asimismo, agradeció la comprensión de los pacientes y sus familiares ante las afectaciones temporales que pueda generar la suspensión de las cirugías programadas, destacando que la seguridad es el principal criterio para la toma de decisiones en este proceso.