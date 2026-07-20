Panamá Nacionales -  20 de julio de 2026 - 15:45

Mega operativo del MINSA busca frenar el dengue en Veracruz

El MINSA desplegó un mega operativo en Veracruz para reforzar la prevención del dengue mediante fumigación, inspecciones y eliminación de criaderos.

MINSA realiza jornada de fumigación.

MINSA realiza jornada de fumigación.

MINSA
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA) realizó un mega operativo contra el dengue en el corregimiento de Veracruz, como parte de las acciones para reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

Durante la jornada, equipos de salud efectuaron inspecciones en viviendas, la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, labores de fumigación y actividades de orientación dirigidas a la comunidad.

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MINSA realiza jornada de fumigación

El MINSA destacó que estas intervenciones buscan disminuir la presencia del mosquito transmisor del dengue y fortalecer la prevención en las áreas con mayor riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los patios y colaborar con las jornadas de inspección, ya que la participación ciudadana es fundamental para prevenir la propagación del dengue.

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