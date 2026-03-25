Lotería Nacional de Panamá inicia venta de cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026.

La Lotería Nacional de Panamá informó que, desde este miércoles 25 de marzo, los cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026 están disponibles para su distribución en la sede principal. Para el resto del país, la llegada del producto será gradual, priorizando la logística hacia las provincias de Bocas del Toro y Darién debido a la distancia.
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Premios y propósito social del Mega Bingo Mundial TV 2026
Esta iniciativa apoya al Despacho de la Primera Dama en su misión de asistir a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Los participantes podrán ganar:
- Una casa y un vehículo tipo pick-up.
- Certificados de supermercado por un año.
- Viajes para ver a la Selección Nacional en el torneo internacional de fútbol 2026.