Lotería Nacional de Panamá inicia venta de cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026.

Por Ana Canto La Lotería Nacional de Panamá informó que, desde este miércoles 25 de marzo, los cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026 están disponibles para su distribución en la sede principal. Para el resto del país, la llegada del producto será gradual, priorizando la logística hacia las provincias de Bocas del Toro y Darién debido a la distancia.

El primer sorteo se realizará el próximo 23 de abril. Cada cartón tiene un costo de B/.5.00 y puede adquirirse en puntos autorizados, estaciones del Metro, con billeteros oficiales y a través de los canales de Bingos Nacionales.