Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 16:24

Lotería Nacional de Panamá inicia venta de cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026

La Lotería Nacional de Panamá informó que el primer sorteo del Mega Bingo Mundial TV 2026 se realizará el próximo 23 de abril.

Lotería Nacional de Panamá inicia venta de cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026.

Lotería Nacional de Panamá inicia venta de cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Panamá informó que, desde este miércoles 25 de marzo, los cartones del Mega Bingo Mundial TV 2026 están disponibles para su distribución en la sede principal. Para el resto del país, la llegada del producto será gradual, priorizando la logística hacia las provincias de Bocas del Toro y Darién debido a la distancia.

El primer sorteo se realizará el próximo 23 de abril. Cada cartón tiene un costo de B/.5.00 y puede adquirirse en puntos autorizados, estaciones del Metro, con billeteros oficiales y a través de los canales de Bingos Nacionales.

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Premios y propósito social del Mega Bingo Mundial TV 2026

Esta iniciativa apoya al Despacho de la Primera Dama en su misión de asistir a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Los participantes podrán ganar:

  • Una casa y un vehículo tipo pick-up.
  • Certificados de supermercado por un año.
  • Viajes para ver a la Selección Nacional en el torneo internacional de fútbol 2026.
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