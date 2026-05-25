Esperanza Navarro rescata testimonios de periodistas en "Voces Apagadas"

La periodista y escritora Esperanza Navarro explicó que “Voces Apagadas” surge como una iniciativa para rescatar las historias de periodistas que dejaron de verse en los medios de comunicación tras la pandemia.

Según relató, la idea nació luego de notar la ausencia de muchos colegas y preguntarse qué había ocurrido con ellos.

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“‘Voces Apagadas’ nace de una responsabilidad moral y humana que tenía de rescatar sus historias”, expresó Navarro.

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“Voces Apagadas” rescata historias de periodistas olvidados

La autora señaló que inicialmente pensó que muchos periodistas se habían retirado o jubilado, pero al iniciar una investigación descubrió múltiples historias que merecían ser contadas.

“Comencé a buscar y me comenzaron a salir muchas personas”, comentó.

Navarro destacó que el proyecto busca dar visibilidad y memoria a profesionales de la comunicación que marcaron generaciones, pero que con el paso del tiempo quedaron alejados del ojo público.