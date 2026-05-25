Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 07:00

Instituto Cervantes y MEDUCA firman convenio para Congreso Internacional de la Lengua 2028

El MEDUCA y el Instituto Cervantes firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo del XI Congreso Internacional de la Lengua Española 2028.

Instituto Cervantes y MEDUCA firman convenio.

Instituto Cervantes y MEDUCA firman convenio.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Educación, Lucy Molinar, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo del XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). El acuerdo busca fortalecer la cooperación institucional y avanzar en la organización de este evento, que tendrá como sede la ciudad de Panamá en 2028.

El documento comprende los compromisos que regirán la preparación y celebración del congreso, cuyas fechas definitivas se fijarán por consenso entre el Instituto Cervantes, el país anfitrión, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Asimismo, se establece que la Secretaría Académica del evento será ejercida por la Academia Panameña de la Lengua, conforme a las disposiciones aplicables entre el Instituto Cervantes y la RAE.

Por su parte, García Montero manifestó su compromiso de activar, durante este año y el próximo, todas las acciones conjuntas con la academia local para garantizar el éxito del encuentro internacional.

El acto protocolar se celebró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Además de los firmantes, asistieron el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, Carlos Guevara Mann; el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, y destacados miembros de la comunidad académica.

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