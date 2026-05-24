Calendario de Agroferias del IMA para la próxima semana en Panamá

Agroferias del IMA en Panamá. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 26 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

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A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este martes: Agroferias del IMA para el martes 26 de mayo Coclé Junta comunal de El Retiro, en el distrito de Antón. Panamá Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón.

Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania. Colón A un costado de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Chagres. Panamá Oeste Cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David. Panamá Este Catrigandí y Hihueronal cabecera, Tortí, distrito de Chepo. Herrera Cancha municipal de Pesé, distrito de Pesé. Veraguas Casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.

Parque principal de La Sociedad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2058235942599623002&partner=&hide_thread=false ¡Las Agroferias del IMA te esperan!

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/2U0Oj7SFFe — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 23, 2026