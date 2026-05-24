Calendario de Agroferias del IMA para la próxima semana en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 26 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.
A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este martes:
Agroferias del IMA para el martes 26 de mayo
Coclé
- Junta comunal de El Retiro, en el distrito de Antón.
Panamá
- Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón.
- Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania.
Colón
- A un costado de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Chagres.
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David.
Panamá Este
- Catrigandí y Hihueronal cabecera, Tortí, distrito de Chepo.
Herrera
- Cancha municipal de Pesé, distrito de Pesé.
Veraguas
- Casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.
- Parque principal de La Sociedad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago.