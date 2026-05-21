Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 13:14

Agroferias del IMA para el viernes 22 de mayo en Panamá

Las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país este viernes.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del viernes 22 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Herrera, Panamá, Colón, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del IMA del viernes 22 de mayo

Chiriquí

  • Cancha de Las Lajas, distrito de San Félix.

Coclé

  • Casa comunal de El Harino, distrito de La Pintada.
  • Colegio San Cristóbal, en Río Indio, distrito de Penonomé.

Darién

  • Junta Comunal de Barriales en Río Congo, distrito de Santa Fe.

Veraguas

  • Casa comunal de Gatuncillo, distrito de Santa Fe.
  • Casa comunal de Calidonia, distrito de Soná.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Caimitillo, distrito de Panamá.

Panamá Oeste

  • Parque de Las Uvas de San Carlos, distrito de San Carlos.

Panamá Este

  • Unión Santeña de Chimán, en el distrito de Chepo.

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