Agroferias del IMA para el viernes 22 de mayo en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del viernes 22 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del IMA del viernes 22 de mayo
Chiriquí
- Cancha de Las Lajas, distrito de San Félix.
Coclé
- Casa comunal de El Harino, distrito de La Pintada.
- Colegio San Cristóbal, en Río Indio, distrito de Penonomé.
Darién
- Junta Comunal de Barriales en Río Congo, distrito de Santa Fe.
Veraguas
- Casa comunal de Gatuncillo, distrito de Santa Fe.
- Casa comunal de Calidonia, distrito de Soná.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Caimitillo, distrito de Panamá.
Panamá Oeste
- Parque de Las Uvas de San Carlos, distrito de San Carlos.
Panamá Este
- Unión Santeña de Chimán, en el distrito de Chepo.