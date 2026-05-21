Lotería Fiscal Regional: ¿Dónde ver hoy el segundo sorteo?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará hoy jueves 21 de mayo, el segundo sorteo de la Lotería Fiscal regional, luego de la primera jornada desarrollada en Los Andes Mall para la región de Panamá.

Los ciudadanos podrán seguir la transmisión oficial y consultar los listados de ganadores a través del canal de YouTube de la DGI y el MEF , así como en los en vivos de las cuentas oficiales de Instagram de @mefpma y @dgipma .

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En esta ocasión participarán las regiones de Panamá Oeste, Colón y Darién, y el evento tendrá lugar en Westland Premium Outlets.La iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar entre los ciudadanos la solicitud de facturas fiscales en cada compra o servicio.

Premios de hasta B/.10 mil en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal

Las autoridades recordaron que durante cada sorteo regional se entregan premios de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000.