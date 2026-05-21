Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 11:43

Lotería Fiscal Regional: ¿Dónde ver hoy el segundo sorteo?

El Ministerio de Economía y Finanzas realizará hoy el segundo sorteo de la Lotería Fiscal regional, correspondiente a Panamá Oeste, Colón y Darién.

Lotería Fiscal: ¿Dónde ver el segundo sorteo?

Lotería Fiscal: ¿Dónde ver el segundo sorteo?

@mefpma
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará hoy jueves 21 de mayo, el segundo sorteo de la Lotería Fiscal regional, luego de la primera jornada desarrollada en Los Andes Mall para la región de Panamá.

Los ciudadanos podrán seguir la transmisión oficial y consultar los listados de ganadores a través del canal de YouTube de la DGI y el MEF, así como en los en vivos de las cuentas oficiales de Instagram de @mefpma y @dgipma.

Puede leer: Lista de ganadores del primer sorteo regional de la Lotería Fiscal

En esta ocasión participarán las regiones de Panamá Oeste, Colón y Darién, y el evento tendrá lugar en Westland Premium Outlets.La iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar entre los ciudadanos la solicitud de facturas fiscales en cada compra o servicio.

Premios de hasta B/.10 mil en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal

Las autoridades recordaron que durante cada sorteo regional se entregan premios de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000.

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "Hoy es el sorteo de la Lotería Fiscal Regional. Conéctate al LIVE hoy jueves 21 de mayo a la 1:00 p.m. y conoce a los ganadores de esta jornada llena de premios y emociones. Sigue la transmisión en Instagram: @mefpma y YouTube: mefpanama. #ConPasoFirme"
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