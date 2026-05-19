Lotería Fiscal Regional tendrá su primer sorteo en Los Andes Mall ¡HOY!

Lotería Fiscal regional tendrá su primer sorteo regional en Los Andes Mall. MEF

Por Ana Canto Esta tarde se realizará el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 desde el centro comercial Los Andes Mall, el cual distribuirá más de 100 mil balboas en premios entre los contribuyentes ganadores.

A partir de las 1:00 p.m., el público podrá asistir presencialmente al evento o seguir la transmisión en vivo a través de las cuentas oficiales en redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (@mefpma).

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