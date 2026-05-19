Lotería Fiscal Regional tendrá su primer sorteo en Los Andes Mall ¡HOY!

Esta tarde se realizará el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 desde el centro comercial Los Andes Mall, el cual distribuirá más de 100 mil balboas en premios entre los contribuyentes ganadores.
En esta primera edición el turno corresponde a la Región 1, que abarca la provincia de Panamá. El calendario de los próximos sorteos continuará de la siguiente manera:
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Jueves 21 de mayo: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién).
Martes 26 de mayo: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas).
Jueves 28 de mayo: Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé).