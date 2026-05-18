Lotería Fiscal 2026: conoce dónde será el sorteo del 19 de mayo

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que este martes 19 de mayo se llevará a cabo el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 correspondiente a la región de Panamá, el cual se desarrollará en Los Andes Mall.
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De acuerdo con el MEF, las facturas participantes debieron ser emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Cada región contará con B/.110 mil en premios, alcanzando un total de B/.440 mil distribuidos a nivel nacional.
Durante cada sorteo de la Lotería Fiscal se entregarán:
- 10 premios de B/.1,000
- 10 premios de B/.5,000
- 5 premios de B/.10,000
Las autoridades indicaron que el sorteo podrá seguirse a través de la transmisión oficial de los sorteos y los listados de ganadores de la Lotería Fiscal en el sitio web de la Dirección General de Ingresos y a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Lotería Fiscal busca incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en el país.