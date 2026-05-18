Lotería Fiscal Nacionales -  18 de mayo de 2026 - 15:49

Lotería Fiscal 2026: conoce dónde será el sorteo del 19 de mayo

El primer sorteo regional de la Lotería Fiscal se realizará este martes 19 de mayo en Los Andes Mall, correspondiente a la región de Panamá.

Sorteo de la Lotería Fiscal del 19 de mayo. 

Sorteo de la Lotería Fiscal del 19 de mayo. 

MEF
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que este martes 19 de mayo se llevará a cabo el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 correspondiente a la región de Panamá, el cual se desarrollará en Los Andes Mall.

Hasta el pasado 15 de mayo estuvieron habilitadas las urnas a nivel nacional para que los ciudadanos depositaran sus facturas y pudieran participar en esta iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos (DGI).

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De acuerdo con el MEF, las facturas participantes debieron ser emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Cada región contará con B/.110 mil en premios, alcanzando un total de B/.440 mil distribuidos a nivel nacional.

Durante cada sorteo de la Lotería Fiscal se entregarán:

  • 10 premios de B/.1,000
  • 10 premios de B/.5,000
  • 5 premios de B/.10,000

Las autoridades indicaron que el sorteo podrá seguirse a través de la transmisión oficial de los sorteos y los listados de ganadores de la Lotería Fiscal en el sitio web de la Dirección General de Ingresos y a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Lotería Fiscal busca incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en el país.

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