Presidente Mulino y canciller de Singapur abordan el fortalecimiento de la cooperación bilateral

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió este lunes en el Palacio de las Garzas al ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre ambas naciones.

Durante el encuentro, Mulino y Balakrishnan coincidieron en la relevancia que cobran actualmente la libre navegación y el respeto al Estado de derecho como principios universales, según destacó un comunicado oficial.

El canciller singapurense mostró un especial interés en el éxito de la ampliación del Canal de Panamá, así como en el desarrollo de proyectos futuros de infraestructura logística, entre ellos los megapuertos de Corozal y Telfer. Asimismo, aprovechó la ocasión para invitar formalmente al presidente Mulino a realizar una visita oficial a Singapur el próximo año, con el fin de estrechar las relaciones bilaterales.

Por su parte, la delegación panameña extendió una invitación para que Singapur participe en el Foro Nacional de Competitividad, que se celebrará en el mes de septiembre.

En la audiencia, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler.