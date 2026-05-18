Acudientes protestan en Escuela Bilingüe de Parita por falta de docentes e inspectores

Madres de familia del Centro Educativo Bilingüe de Parita, ubicado en la provincia de Herrera, realizaron una protesta este lunes para exigir respuestas al Ministerio de Educación (MEDUCA) ante la falta de docentes y personal administrativo en el plantel.

Las acudientes denunciaron que actualmente los estudiantes de cuarto grado no cuentan con profesor de inglés, situación que consideran preocupante debido al enfoque bilingüe del centro educativo. Además, aseguraron que desde hace varios años no se imparte la materia de informática por la ausencia de un docente asignado para esa área.

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Padres de familia exigen al MEDUCA nombramiento de docente

Las manifestantes también señalaron que el colegio no dispone de inspectores desde hace tiempo, lo que dificulta la supervisión y el orden dentro del centro educativo.

A esto se suma la falta de trabajadores manuales, una situación que, según indicaron, afecta el mantenimiento y funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Las madres de familia exigieron al MEDUCA el nombramiento urgente del personal faltante y advirtieron que continuarán realizando protestas si no reciben una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas.

“Los estudiantes son los más afectados y no pueden seguir perdiendo clases ni oportunidades de aprendizaje”, expresaron durante la manifestación.