Accidente en Río Hato: bus se vuelca en la Vía Panamericana y una persona pierde la vida

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este domingo en la Vía Panamericana, a la altura del sector de Platanal, en Río Hato, luego de que un bus se volcara, dejando una persona fallecida y más de 30 heridos.
Bus se vuelca en Río Hato: un muerto y más de 30 heridos
Las autoridades informaron preliminarmente que al menos cuatro personas permanecen gravemente heridas, mientras unidades de emergencia y ambulancias continúan atendiendo la situación en el lugar del accidente.
El hecho ha provocado una fuerte afectación en el tráfico vehicular sobre la Vía Panamericana, debido a las labores de rescate y atención de los heridos.
Equipos de socorro y autoridades mantienen operativos en el área para asistir a los pasajeros y coordinar la circulación vehicular.
Hasta el momento, no se han revelado las posibles causas del accidente.