Accidente en Río Hato: bus se vuelca en la Vía Panamericana y una persona pierde la vida

Accidente en Río Hato: bus se vuelca en la Vía Panamericana

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este domingo en la Vía Panamericana, a la altura del sector de Platanal, en Río Hato , luego de que un bus se volcara, dejando una persona fallecida y más de 30 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, varias de las personas lesionadas fueron trasladadas a centros médicos en la provincia de Coclé para recibir atención médica.

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Bus se vuelca en Río Hato: un muerto y más de 30 heridos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056150924117135520?s=20&partner=&hide_thread=false Una persona falleció y más de 30 resultaron heridas tras el vuelco de un bus de pasajeros en la Vía Panamericana, específicamente en Río Hato de Antón. pic.twitter.com/K10N1H7dl2 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

Las autoridades informaron preliminarmente que al menos cuatro personas permanecen gravemente heridas, mientras unidades de emergencia y ambulancias continúan atendiendo la situación en el lugar del accidente.

El hecho ha provocado una fuerte afectación en el tráfico vehicular sobre la Vía Panamericana, debido a las labores de rescate y atención de los heridos.

Equipos de socorro y autoridades mantienen operativos en el área para asistir a los pasajeros y coordinar la circulación vehicular.

Hasta el momento, no se han revelado las posibles causas del accidente.