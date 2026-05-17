Coclé Nacionales -  17 de mayo de 2026 - 18:16

Accidente en Río Hato: bus se vuelca en la Vía Panamericana y una persona pierde la vida

Un bus se volcó en la Vía Panamericana, en el sector de Platanal de Río Hato, Coclé. El accidente dejó una persona fallecida y más de 30 heridos.

Accidente en Río Hato: bus se vuelca en la Vía Panamericana

Accidente en Río Hato: bus se vuelca en la Vía Panamericana

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este domingo en la Vía Panamericana, a la altura del sector de Platanal, en Río Hato, luego de que un bus se volcara, dejando una persona fallecida y más de 30 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, varias de las personas lesionadas fueron trasladadas a centros médicos en la provincia de Coclé para recibir atención médica.

Bus se vuelca en Río Hato: un muerto y más de 30 heridos

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Las autoridades informaron preliminarmente que al menos cuatro personas permanecen gravemente heridas, mientras unidades de emergencia y ambulancias continúan atendiendo la situación en el lugar del accidente.

El hecho ha provocado una fuerte afectación en el tráfico vehicular sobre la Vía Panamericana, debido a las labores de rescate y atención de los heridos.

Equipos de socorro y autoridades mantienen operativos en el área para asistir a los pasajeros y coordinar la circulación vehicular.

Hasta el momento, no se han revelado las posibles causas del accidente.

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