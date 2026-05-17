Panamá Nacionales -  17 de mayo de 2026 - 15:40

MINSA confirma que no hay nuevos casos de sarampión en Panamá

El MINSA informó que no se han detectado nuevos casos de sarampión en Panamá tras monitorear a 439 contactos directos.

MINSA descarta nuevos casos de sarampión tras vigilancia epidemiológica

MINSA descarta nuevos casos de sarampión tras vigilancia epidemiológica

Daniel Robles
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que no se han detectado nuevos casos de Sarampión en el país, luego de realizar un estricto seguimiento a 439 contactos directos relacionados con los dos casos importados confirmados recientemente.

La entidad indicó que los equipos de respuesta rápida mantienen una vigilancia epidemiológica activa en distintas regiones del país, entre ellas:

  • Bocas del Toro
  • Metropolitana
  • San Miguelito
  • Panamá Oeste
  • Panamá Norte
  • Chiriquí
  • Panamá Este
  • Colón
  • Coclé

Según el MINSA, todas las personas monitoreadas hasta el momento han resultado negativas.

Equipos del MINSA intensifican vacunación contra el sarampión

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Las autoridades sanitarias también informaron que durante este fin de semana se intensificó la campaña de vacunación contra el sarampión de manera simultánea en distintos puntos estratégicos del país.

El objetivo de la jornada es reforzar la cobertura de inmunización y prevenir posibles contagios tras la detección de los casos importados.

El MINSA reiteró el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir a los centros habilitados para recibir las dosis correspondientes.

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