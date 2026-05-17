Darién Nacionales -  17 de mayo de 2026 - 15:36

SENAFRONT aprehende a hombre tras caso de violencia doméstica en Darién

Un hombre fue aprehendido por SENAFRONT en Darién tras un caso de violencia doméstica y amenazas con machete contra unidades policiales.

SENAFRONT interviene en caso de violencia doméstica en Anayansi

SENAFRONT interviene en caso de violencia doméstica en Anayansi

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron a un hombre tras un caso de violencia doméstica registrado en el sector de Anayansi, provincia de Darién.

De acuerdo con el reporte oficial, las unidades acudieron al lugar luego de recibir una alerta relacionada con un presunto hecho de agresión.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a una mujer con golpes visibles en el rostro, por lo que procedieron a intervenir de inmediato.

Presunto agresor amenazó con machete según SENAFRONT

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Según detalló SENAFRONT, durante la acción policial el presunto agresor reaccionó de manera violenta y amenazó a las unidades utilizando un machete.

Ante la situación, los agentes lograron neutralizar al sospechoso y proceder con su aprehensión sin que se reportaran mayores incidentes.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

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