SENAFRONT aprehende a hombre tras caso de violencia doméstica en Darién

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron a un hombre tras un caso de violencia doméstica registrado en el sector de Anayansi, provincia de Darién.

De acuerdo con el reporte oficial, las unidades acudieron al lugar luego de recibir una alerta relacionada con un presunto hecho de agresión.

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Al llegar al sitio, los agentes encontraron a una mujer con golpes visibles en el rostro, por lo que procedieron a intervenir de inmediato.

Presunto agresor amenazó con machete según SENAFRONT

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El Senafront detalló que tras una alerta, las unidades se trasladaron al lugar donde una mujer fue encontrada con golpes en su… pic.twitter.com/MQc1REl5BQ — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

Según detalló SENAFRONT, durante la acción policial el presunto agresor reaccionó de manera violenta y amenazó a las unidades utilizando un machete.

Ante la situación, los agentes lograron neutralizar al sospechoso y proceder con su aprehensión sin que se reportaran mayores incidentes.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.