SENAFRONT aprehende a hombre tras caso de violencia doméstica en Darién

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron a un hombre tras un caso de violencia doméstica registrado en el sector de Anayansi, provincia de Darién.
Al llegar al sitio, los agentes encontraron a una mujer con golpes visibles en el rostro, por lo que procedieron a intervenir de inmediato.
Presunto agresor amenazó con machete según SENAFRONT
Según detalló SENAFRONT, durante la acción policial el presunto agresor reaccionó de manera violenta y amenazó a las unidades utilizando un machete.
Ante la situación, los agentes lograron neutralizar al sospechoso y proceder con su aprehensión sin que se reportaran mayores incidentes.
El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.