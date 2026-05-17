Jubilados y pensionados: Todo lo que debes saber sobre el pago del martes 19 de mayo

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.
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Jubilados y pensionados: calendario oficial de pagos de la CSS
Segunda quincena de mayo 2026
- ACH (depósito bancario): martes 19 de mayo
- Pago por cheque: miércoles 20 de mayo
La CSS reiteró que los pagos se realizarán conforme al calendario establecido para garantizar que los jubilados y pensionados reciban sus ingresos de manera oportuna.
Se mantendrá descuento del 6.75% a jubilados y pensionados
Por otro lado, el descuento del 6.75% aplicado a las pensiones de jubilados y pensionados en Panamá continuará vigente, luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara constitucional el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025.
La normativa establece esta deducción obligatoria a favor de la Caja de Seguro Social (CSS), aplicable tanto a jubilados del Estado como a beneficiarios de fondos especiales de retiro.
El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial No. 30403-B y confirma que la contribución seguirá aplicándose incluso después de culminada la vida laboral de los beneficiarios.