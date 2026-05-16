Agroferias del IMA para este lunes 18 al martes 19 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del lunes 18 al martes 19 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del IMA para el lunes 18 y martes 19 de mayo
Lunes 18 de mayo
Panamá
- Cuadro de Béisbol, sector 8A, Gonzalillo (bajado Calle Coclé), en Ernesto Cordoba Campos, distrito de Panamá.
Coclé
- Turicentro Los Uveros, corregimiento Cañaveral, distrito de Penonomé.
Panamá Este
- Loma del Naranjo, distrito de Chepo.
Martes 19 de Mayo
Coclé
- Cancha El Coco en Barrio Unido, distrito de Aguadulce.
Panamá
- Estacionamiento de los predios de la Junta Comunal de Curundú, distrito de Panamá.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Las Lajas, en el distrito de Chame.
Chiriquí
- Cancha comunal de Tolé cabecera, en el distrito de Tolé.
Colón
- Parque central de Guásimo, distrito de Donoso.
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.
Herrera
- Cancha comunal de Portobelillo, distrito de Parita.
Veraguas
- Casa comunal de El Pantano, distrito de Santa Fe.
- Playa Arrimadero, en Rio Grande, distrito de Soná.
Darién
- Finca de la Universidad de Panamá de San Vicente, Metetí, distrito de Pinogana.