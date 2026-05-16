Panamá Nacionales -  16 de mayo de 2026 - 15:29

Agroferias del IMA para este lunes 18 al martes 19 de mayo

Las jornadas de las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país, afirma el IMA.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del lunes 18 al martes 19 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Coclé, Panamá, Colón, Bocas del Toro, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del IMA para el lunes 18 y martes 19 de mayo

Lunes 18 de mayo

Panamá

  • Cuadro de Béisbol, sector 8A, Gonzalillo (bajado Calle Coclé), en Ernesto Cordoba Campos, distrito de Panamá.

Coclé

  • Turicentro Los Uveros, corregimiento Cañaveral, distrito de Penonomé.

Panamá Este

  • Loma del Naranjo, distrito de Chepo.

Martes 19 de Mayo

Coclé

  • Cancha El Coco en Barrio Unido, distrito de Aguadulce.

Panamá

  • Estacionamiento de los predios de la Junta Comunal de Curundú, distrito de Panamá.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Las Lajas, en el distrito de Chame.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Tolé cabecera, en el distrito de Tolé.

Colón

  • Parque central de Guásimo, distrito de Donoso.

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.

Herrera

  • Cancha comunal de Portobelillo, distrito de Parita.

Veraguas

  • Casa comunal de El Pantano, distrito de Santa Fe.
  • Playa Arrimadero, en Rio Grande, distrito de Soná.

Darién

  • Finca de la Universidad de Panamá de San Vicente, Metetí, distrito de Pinogana.
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