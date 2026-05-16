Panamá Nacionales -  16 de mayo de 2026 - 11:42

El martes 19 de mayo, jubilados y pensionados recibirán su segunda quincena

Los jubilados que aún cobran mediante cheque podrán retirar sus pagos el 20 de mayo acudiendo a los centros de pago y agencias de la CSS.

Pagos a jubilados y pensionados. 

Pagos a jubilados y pensionados. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo martes 19 de mayo de 2026 iniciará el desembolso dirigido a jubilados y pensionados correspondientes al mes de mayo.

Por su parte, los jubilados que aún cobran mediante cheque podrán retirar sus pagos el miércoles 20 de mayo, acudiendo a los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución en todo el país.

La CSS insta a los adultos mayores a seguir las medidas de seguridad al momento de realizar sus retiros.

Pagos a jubilados y pensionados 2026: mayo y junio

Mayo

  • ACH: martes 19 de mayo
  • Cheque: miércoles 20 de mayo

Junio

  • ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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