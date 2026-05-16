El martes 19 de mayo, jubilados y pensionados recibirán su segunda quincena

Pagos a jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo martes 19 de mayo de 2026 iniciará el desembolso dirigido a jubilados y pensionados correspondientes al mes de mayo.

Por su parte, los jubilados que aún cobran mediante cheque podrán retirar sus pagos el miércoles 20 de mayo, acudiendo a los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución en todo el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La CSS insta a los adultos mayores a seguir las medidas de seguridad al momento de realizar sus retiros.

Pagos a jubilados y pensionados 2026: mayo y junio

Mayo

ACH: martes 19 de mayo

Cheque: miércoles 20 de mayo

Junio

ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio

Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos