Panamá Nacionales -  17 de mayo de 2026 - 17:55

Canciller de Singapur llega a Panamá para agenda bilateral con el Gobierno

El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, llegó este domingo a Panamá para desarrollar una agenda bilateral y fortalecer relaciones diplomáticas.

Canciller de Singapur llega a Panamá para agenda bilateral con el Gobierno

Canciller de Singapur llega a Panamá para agenda bilateral con el Gobierno

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, llegó este domingo a Panamá en una visita oficial con el objetivo de desarrollar una agenda bilateral junto a autoridades del Gobierno panameño.

A su llegada al país, el diplomático fue recibido por el embajador Francisco Torres, director de Protocolo del Estado.

Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur llega a Panamá

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La visita del canciller singapurense se da en medio del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Panamá y Singapur, dos países considerados estratégicos por su posición logística y comercial a nivel internacional.

Se espera que durante la agenda oficial se desarrollen reuniones enfocadas en temas de interés común, cooperación bilateral, comercio e intercambio entre ambas naciones.

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