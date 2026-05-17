Canciller de Singapur llega a Panamá para agenda bilateral con el Gobierno

El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, llegó este domingo a Panamá en una visita oficial con el objetivo de desarrollar una agenda bilateral junto a autoridades del Gobierno panameño.
Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur llega a Panamá
La visita del canciller singapurense se da en medio del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Panamá y Singapur, dos países considerados estratégicos por su posición logística y comercial a nivel internacional.
Se espera que durante la agenda oficial se desarrollen reuniones enfocadas en temas de interés común, cooperación bilateral, comercio e intercambio entre ambas naciones.