Canciller de Singapur llega a Panamá para agenda bilateral con el Gobierno

El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, llegó este domingo a Panamá en una visita oficial con el objetivo de desarrollar una agenda bilateral junto a autoridades del Gobierno panameño.

A su llegada al país, el diplomático fue recibido por el embajador Francisco Torres, director de Protocolo del Estado.

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Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur llega a Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056141863141196206?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, llegó este domingo a Panamá en visita oficial, para cumplir una agenda bilateral. Fue recibido por el embajador Francisco Torres, director de Protocolo del Estado. @CancilleriaPma pic.twitter.com/6S5ERICxKX — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

La visita del canciller singapurense se da en medio del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Panamá y Singapur, dos países considerados estratégicos por su posición logística y comercial a nivel internacional.

Se espera que durante la agenda oficial se desarrollen reuniones enfocadas en temas de interés común, cooperación bilateral, comercio e intercambio entre ambas naciones.