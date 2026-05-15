Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 10:18

Lotería Fiscal 2026: MEF anuncia cierre de urnas y premios de hasta $10 mil

El MEF informó que este 15 de mayo cierran las urnas de la Lotería Fiscal Regional 2026, donde los participantes podrán ganar hasta B/.10,000.

El MEF - Lotería Fiscal.

El MEF - Lotería Fiscal.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este viernes 15 de mayo cierran oficialmente las urnas correspondientes a la Lotería Fiscal Regional 2026, iniciativa que busca incentivar el uso de facturas fiscales en el país.

Según la entidad, los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios de hasta B/.10,000 depositando sus sobres en los puntos autorizados antes de que finalice el plazo establecido.

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MEF, lotería fiscal: ¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Regional?

El MEF explicó que para participar los ciudadanos deben:

  • Reunir 5 facturas fiscales.
  • Colocarlas dentro de un sobre con sus datos completos.
  • Entregar el sobre en los puntos autorizados.
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La entidad recordó que esta es la última oportunidad para formar parte del primer sorteo regional de 2026.

Fechas y lugares de los sorteos

El calendario anunciado por el MEF es el siguiente:

  • Martes 19 de mayo

    Región #1 – Panamá

    Lugar: Los Andes Mall

  • Jueves 21 de mayo

    Región #2 – Panamá Oeste, Colón y Darién

    Lugar: Westland Premium Outlets

  • Martes 26 de mayo

    Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

    Lugar: Federal Mall

  • Jueves 28 de mayo

    Región #4 – Herrera, Los Santos y Coclé

    Lugar: Mall Paseo Central

El Ministerio reiteró que la iniciativa busca promover la cultura tributaria y fortalecer el cumplimiento fiscal mediante la solicitud de facturas en establecimientos comerciales.

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