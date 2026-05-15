Lotería Fiscal 2026: MEF anuncia cierre de urnas y premios de hasta $10 mil

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este viernes 15 de mayo cierran oficialmente las urnas correspondientes a la Lotería Fiscal Regional 2026, iniciativa que busca incentivar el uso de facturas fiscales en el país.

Según la entidad, los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios de hasta B/.10,000 depositando sus sobres en los puntos autorizados antes de que finalice el plazo establecido.

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MEF, lotería fiscal: ¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Regional?

El MEF explicó que para participar los ciudadanos deben:

Reunir 5 facturas fiscales.

Colocarlas dentro de un sobre con sus datos completos.

Entregar el sobre en los puntos autorizados.

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Los participantes, podrán ganar premios de hasta B/.10,000 depositando tu sobre en los puntos autorizados antes de que finalice el plazo.



Para participar:

• Reúne 5 facturas fiscales.

• Colócalas dentro de un sobre con tus… pic.twitter.com/GHMcaVjRfq — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) May 15, 2026

La entidad recordó que esta es la última oportunidad para formar parte del primer sorteo regional de 2026.

Fechas y lugares de los sorteos

El calendario anunciado por el MEF es el siguiente:

Martes 19 de mayo Región #1 – Panamá Lugar: Los Andes Mall

Jueves 21 de mayo Región #2 – Panamá Oeste, Colón y Darién Lugar: Westland Premium Outlets

Martes 26 de mayo Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas Lugar: Federal Mall

Jueves 28 de mayo Región #4 – Herrera, Los Santos y Coclé Lugar: Mall Paseo Central

El Ministerio reiteró que la iniciativa busca promover la cultura tributaria y fortalecer el cumplimiento fiscal mediante la solicitud de facturas en establecimientos comerciales.