Lotería Fiscal 2026: MEF anuncia cierre de urnas y premios de hasta $10 mil

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este viernes 15 de mayo cierran oficialmente las urnas correspondientes a la Lotería Fiscal Regional 2026, iniciativa que busca incentivar el uso de facturas fiscales en el país.
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MEF, lotería fiscal: ¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Regional?
El MEF explicó que para participar los ciudadanos deben:
- Reunir 5 facturas fiscales.
- Colocarlas dentro de un sobre con sus datos completos.
- Entregar el sobre en los puntos autorizados.
La entidad recordó que esta es la última oportunidad para formar parte del primer sorteo regional de 2026.
Fechas y lugares de los sorteos
El calendario anunciado por el MEF es el siguiente:
- Martes 19 de mayo
Región #1 – Panamá
Lugar: Los Andes Mall
- Jueves 21 de mayo
Región #2 – Panamá Oeste, Colón y Darién
Lugar: Westland Premium Outlets
- Martes 26 de mayo
Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
Lugar: Federal Mall
- Jueves 28 de mayo
Región #4 – Herrera, Los Santos y Coclé
Lugar: Mall Paseo Central
El Ministerio reiteró que la iniciativa busca promover la cultura tributaria y fortalecer el cumplimiento fiscal mediante la solicitud de facturas en establecimientos comerciales.