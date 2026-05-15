Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 10:41

Alcaldía de Panamá revisa pagos de prima de antigüedad pendientes desde 2014

La Alcaldía de Panamá informó que inició la revisión y validación de casos relacionados con la prima de antigüedad de exfuncionarios municipales.

Alcaldía de Panamá informó que inició la revisión y validación

Alcaldía de Panamá informó que inició la revisión y validación

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que inició un proceso institucional de identificación, revisión, segmentación y validación de casos relacionados con el pago de la prima de antigüedad correspondiente a exfuncionarios municipales.

Según explicó la entidad, este proceso forma parte de las acciones administrativas y financieras impulsadas para atender progresivamente este derecho laboral reconocido en la legislación panameña.

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Alcaldía de Panamá informó que inició la revisión y validación

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La administración municipal indicó que la revisión contempla tanto casos recientes como obligaciones pendientes que datan desde el año 2014 y que no habían sido atendidas en administraciones anteriores.

La Alcaldía destacó que el proceso se desarrollará de manera integral, responsable y ordenada, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a los exservidores públicos y familiares que mantienen trámites relacionados con este beneficio laboral.

Asimismo, reiteró su compromiso de manejar el proceso con transparencia y responsabilidad administrativa mientras avanzan las validaciones correspondientes. Hasta el momento, la entidad no ha detallado fechas específicas para posibles pagos o culminación del proceso de revisión de expedientes.

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