Alcaldía de Panamá revisa pagos de prima de antigüedad pendientes desde 2014

La Alcaldía de Panamá informó que inició un proceso institucional de identificación, revisión, segmentación y validación de casos relacionados con el pago de la prima de antigüedad correspondiente a exfuncionarios municipales.

Según explicó la entidad, este proceso forma parte de las acciones administrativas y financieras impulsadas para atender progresivamente este derecho laboral reconocido en la legislación panameña.

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Alcaldía de Panamá informó que inició la revisión y validación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2055027478725333479?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO pic.twitter.com/wdVassFHr1 — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) May 14, 2026

La administración municipal indicó que la revisión contempla tanto casos recientes como obligaciones pendientes que datan desde el año 2014 y que no habían sido atendidas en administraciones anteriores.

La Alcaldía destacó que el proceso se desarrollará de manera integral, responsable y ordenada, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a los exservidores públicos y familiares que mantienen trámites relacionados con este beneficio laboral.

Asimismo, reiteró su compromiso de manejar el proceso con transparencia y responsabilidad administrativa mientras avanzan las validaciones correspondientes. Hasta el momento, la entidad no ha detallado fechas específicas para posibles pagos o culminación del proceso de revisión de expedientes.