Alcaldía de Panamá revisa pagos de prima de antigüedad pendientes desde 2014

La Alcaldía de Panamá informó que inició un proceso institucional de identificación, revisión, segmentación y validación de casos relacionados con el pago de la prima de antigüedad correspondiente a exfuncionarios municipales.
Contenido relacionado: Lotería Fiscal 2026: MEF anuncia cierre de urnas y premios de hasta $10 mil
Alcaldía de Panamá informó que inició la revisión y validación
La administración municipal indicó que la revisión contempla tanto casos recientes como obligaciones pendientes que datan desde el año 2014 y que no habían sido atendidas en administraciones anteriores.
La Alcaldía destacó que el proceso se desarrollará de manera integral, responsable y ordenada, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a los exservidores públicos y familiares que mantienen trámites relacionados con este beneficio laboral.
Asimismo, reiteró su compromiso de manejar el proceso con transparencia y responsabilidad administrativa mientras avanzan las validaciones correspondientes. Hasta el momento, la entidad no ha detallado fechas específicas para posibles pagos o culminación del proceso de revisión de expedientes.