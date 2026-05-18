Panamá Nacionales -  18 de mayo de 2026 - 16:15

Lotería Fiscal 2026: conozca cómo ver el sorteo del martes 19 de mayo

La Dirección General de Ingresos (DGI) reiteró que este martes 19 de mayo se realizará el sorteo regional de Panamá de la Lotería Fiscal.

Lotería Fiscal 2026: conozca cómo ver el sorteo.

Lotería Fiscal 2026: conozca cómo ver el sorteo.

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

La Dirección General de Ingresos (DGI) reiteró que este martes 19 de mayo se llevará a cabo el sorteo de la Lotería Fiscal correspondiente a la región de Panamá, en Los Andes Mall.

Podrán seguir la transmisión oficial de los sorteos y consultar los listados de ganadores a través del canal de YouTube DGI y MEF, además de los En Vivo de las cuentas de Instagram del @mefpma y @dgipma.

Las autoridades señalaron que los participantes podrán convertirse en acreedores de premios económicos que forman parte de esta iniciativa impulsada para promover la solicitud de facturas fiscales.

Lotería Fiscal: estos son los requisitos

  • Debe ser blanco o manila
  • Tamaño 8 ½ x 11 o tamaño carta
  • Puede ser más pequeño, pero no más grande
  • No debe tener stickers
  • No debe estar decorado
  • No debe tener colores llamativos ni objetos adicionales

Datos obligatorios

Los sobres deben incluir claramente la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula
  • Correo electrónico
  • Dirección física
  • Número de teléfono

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de alguno de estos requisitos podría dejar fuera a los participantes.

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