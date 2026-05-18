Lotería Fiscal 2026: conozca cómo ver el sorteo del martes 19 de mayo

La Dirección General de Ingresos (DGI) reiteró que este martes 19 de mayo se llevará a cabo el sorteo de la Lotería Fiscal correspondiente a la región de Panamá, en Los Andes Mall.

Podrán seguir la transmisión oficial de los sorteos y consultar los listados de ganadores a través del canal de YouTube DGI y MEF , además de los En Vivo de las cuentas de Instagram del @mefpma y @dgipma.

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Las autoridades señalaron que los participantes podrán convertirse en acreedores de premios económicos que forman parte de esta iniciativa impulsada para promover la solicitud de facturas fiscales.

Lotería Fiscal: estos son los requisitos

Debe ser blanco o manila

Tamaño 8 ½ x 11 o tamaño carta

Puede ser más pequeño, pero no más grande

No debe tener stickers

No debe estar decorado

No debe tener colores llamativos ni objetos adicionales

Datos obligatorios

Los sobres deben incluir claramente la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula

Correo electrónico

Dirección física

Número de teléfono

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de alguno de estos requisitos podría dejar fuera a los participantes.