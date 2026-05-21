Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 10:20

Presidente confirma pantallas gigantes para seguir a Panamá en el Mundial 2026

El presidente Mulino confirmó que no viajará a la ciudad de Toronto donde Panamá disputará su partido debut en el Mundial 2026.

Presidente José Raúl Mulino junto con la Selección de Panamá.

Presidente José Raúl Mulino junto con la Selección de Panamá.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino anunció la instalación de pantallas gigantes en puntos estratégicos del país para que la fanaticada pueda disfrutar de los partidos de la selección nacional en el Mundial 2026, programados para el próximo mes de junio.

Las zonas que contarán con estas transmisiones públicas serán:

  • Panamá Centro: Parque Omar y el Centro de Convenciones Atlapa.

  • Panamá Este: Tocumen.

  • Provincias y regiones: Panamá Oeste, Chitré (Herrera), Santiago (Veraguas), Colón y David (Chiriquí).

Mulino descarta viajar a Toronto

Por otra parte, el mandatario confirmó que no viajará a la ciudad de Toronto, Canadá, donde la "Marea Roja" disputará su partido debut contra Ghana el 17 de junio. En su lugar, el jefe de Estado manifestó su decisión de permanecer en el territorio nacional para acompañar a la ciudadanía en las actividades locales del torneo: "No va a haber viaje a Canadá; prefiero quedarme disfrutando los juegos con el pueblo panameño aquí en Panamá".

La selección nacional quedó ubicada en la fase de grupos junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, teniendo como sedes oficiales las ciudades de Toronto y Nueva York.

Calendario de la fase de grupos de Panamá

  • Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá)

  • Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá)

  • Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.)

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