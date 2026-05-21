El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público, desde Ciudad Esperanza, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Panamá Nacionales - 21 de mayo de 2026 - 08:33
VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 21 de mayo del 2026
Desde el Arraiján, en Panamá Oeste, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.
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