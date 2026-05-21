Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 08:33

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 21 de mayo del 2026

Desde el Arraiján, en Panamá Oeste, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Presidente de Panamá

Presidente de Panamá, José Raúñ Mulino. 

@Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público, desde Ciudad Esperanza, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Conferencia en vivo del presidente José Raúl Mulino

Embed - Conferencia de Prensa | #transmisiónenvivo | 21 mayo 2026

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