Panamá consolida su posición como hub regional de negocios

Panamá será sede de la tercera edición de Value Summit, una convención internacional que reunirá a especialistas en valuación de empresas, fusiones y adquisiciones (M&A), inversión y estrategia corporativa para analizar los cambios que están transformando la manera en que las organizaciones crean valor y toman decisiones en América Latina.

La elección del país responde a su consolidación como uno de los principales hubs de negocios de la región, un punto donde convergen empresas, inversionistas y asesores que participan activamente en el desarrollo económico latinoamericano.

La importancia de este encuentro, que se desarrollará este 23 y 24 de septiembre, en el hotel Intercontinental Miramar Panamá, responde a una transformación que

atraviesa hoy al mundo empresarial. La valuación ha dejado de ser un ejercicio reservado para procesos de compra y venta de compañías y se ha convertido en un elemento que influye en decisiones

relacionadas con inversión, crecimiento, reorganizaciones corporativas, levantamiento de capital y gestión de activos intangibles. Contar con criterios técnicos para determinar el valor de una empresa representa hoy una ventaja para quienes deben tomar decisiones con impacto financiero y estratégico.

"Las empresas toman decisiones todos los días, pero no todas cuentan con el mismo nivel de información para respaldarlas. Value Summit nació porque creemos que el conocimiento es uno de los activos más valiosos para tomar mejores decisiones de inversión y de negocio.

Cuando se reúnen personas con experiencias distintas alrededor de una misma mesa, no solo se intercambian metodologías; también se fortalecen los criterios con los que se genera valor para las compañías y para la región", afirmó Jorge De la Rosa, presidente del Comité Organizador.

La agenda académica ha sido diseñada para directores y gerentes financieros, contadores, auditores, abogados corporativos, especialistas en cumplimiento, asesores fiscales, expertos en precios de transferencia, analistas de inversión y banca, así como CEOs y dueños de organizaciones.