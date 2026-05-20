Sistema Penitenciario descarta televisores para privados de libertad durante el Mundial 2026

El director del Sistema Penitenciario de Panamá, Jorge Torregroza, cerró de forma categórica la posibilidad de instalar televisores adicionales en las cárceles del país para que los privados de libertad sintonicen los partidos del Mundial de Fútbol 2026. La declaración surge como respuesta directa a una solicitud formal presentada por la Defensoría del Pueblo.

“Poner en la mesa en este momento un tema de entrar en un debate de que si es un derecho o no es un derecho un televisor, definitivamente no es lo que nosotros estamos en este momento contemplando dentro del Sistema Penitenciario. Así que categóricamente te puedo decir que no, no es un derecho”, manifestó.

Torregroza aclaró cuáles son las garantías fundamentales que el Estado está obligado a cumplir y en las que la institución enfoca sus esfuerzos. Explicó que los reclusos tienen derecho legítimo a:

Alimentación adecuada y recurrente

Acceso a visitas reguladas

Espacios para compartir con sus familiares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057165404817301975&partner=&hide_thread=false Con relación a la solicitud de la Defensoría del Pueblo para que se coloquen televisores a en las cárceles para que los privados de libertad puedan ver el Mundial 2026, el director del Sistema @PenitenciarioPA, Jorge Torregroza, señaló que esto no es un derecho humano.



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Asimismo, el director detalló que actualmente los principales complejos penales del país como: La Nueva Joya (Mega Joya), La Joya y La Joyita, ya cuentan con un televisor comunal en diversas áreas. A través de estos equipos, la población penitenciaria tiene acceso diario a la programación de los canales nacionales de televisión abierta.

Para las autoridades del Sistema Penitenciario, destinar recursos o logística para la transmisión del evento deportivo internacional no figura en la agenda de urgencias. Torregroza enfatizó que la administración se encuentra concentrada en resolver fallas estructurales históricas y en robustecer los programas de reinserción social. "En ese sentido, para nosotros la prioridad es poder dotar a los centros penitenciarios de agua potable, de alimentación que ya a ellos se les está dotando de esto”.