Sistema Penitenciario descarta televisores para privados de libertad durante el Mundial 2026

El director del Sistema Penitenciario de Panamá, Jorge Torregroza, cerró de forma categórica la posibilidad de instalar televisores adicionales en las cárceles del país para que los privados de libertad sintonicen los partidos del Mundial de Fútbol 2026. La declaración surge como respuesta directa a una solicitud formal presentada por la Defensoría del Pueblo.
Torregroza aclaró cuáles son las garantías fundamentales que el Estado está obligado a cumplir y en las que la institución enfoca sus esfuerzos. Explicó que los reclusos tienen derecho legítimo a:
- Alimentación adecuada y recurrente
- Acceso a visitas reguladas
- Espacios para compartir con sus familiares
Asimismo, el director detalló que actualmente los principales complejos penales del país como: La Nueva Joya (Mega Joya), La Joya y La Joyita, ya cuentan con un televisor comunal en diversas áreas. A través de estos equipos, la población penitenciaria tiene acceso diario a la programación de los canales nacionales de televisión abierta.
Para las autoridades del Sistema Penitenciario, destinar recursos o logística para la transmisión del evento deportivo internacional no figura en la agenda de urgencias. Torregroza enfatizó que la administración se encuentra concentrada en resolver fallas estructurales históricas y en robustecer los programas de reinserción social. "En ese sentido, para nosotros la prioridad es poder dotar a los centros penitenciarios de agua potable, de alimentación que ya a ellos se les está dotando de esto”.