Privados de libertad piden televisores para ver el Mundial 2026

La nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo, dio a conocer que entre las quejas presentadas por los privados de libertad destaca la falta de televisores en los centros penales. “Están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver", manifestó.
Al ser cuestionada por los periodistas sobre si esto constituye una “necesidad” real, Russo fue enfática: “El hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos. Yo estoy privado de libertad, pero tengo mi derecho a la salud, a la educación, tengo incluso mi derecho a la recreación… Sea el delito que yo haya cometido en un momento dado, como privado de libertad, una persona tiene derecho a todos los demás derechos”.