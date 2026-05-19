Privados de libertad piden televisores para ver el Mundial 2026

La nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo, dio a conocer que entre las quejas presentadas por los privados de libertad destaca la falta de televisores en los centros penales. “Están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver", manifestó.

La funcionaria catalogó esta situación como un asunto de fácil resolución, al tratarse de una actividad seguida por miles de aficionados. Por ello, enviará una nota al Ministerio de Gobierno con el objetivo de respaldar formalmente la solicitud de los internos.

Al ser cuestionada por los periodistas sobre si esto constituye una “necesidad” real, Russo fue enfática: “El hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos. Yo estoy privado de libertad, pero tengo mi derecho a la salud, a la educación, tengo incluso mi derecho a la recreación… Sea el delito que yo haya cometido en un momento dado, como privado de libertad, una persona tiene derecho a todos los demás derechos”.