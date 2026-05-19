Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 14:30

Concurso General de Becas: recepción de documentos del miércoles 20 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en la provincia de Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del  20. 

Concurso General de Becas: recepción de documentos del  20. 

IFARHU 
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del miércoles 20 mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y comarca.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 20 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

  • Almirante: Finca 66, Finca las 60, El Empalme y El Silencio.
  • Chiriquí Grande: Burí.
  • Isla Colón: Punta Laurel y San Cristóbal.

Provincia de Chiriquí

  • Agencia regional de Barú: Limones, Baco y Manaca.
  • Bugaba: Aserrio, Santo Domingo, Santa Marta, La Estrella, Santa Rosa, San Andrés y La Concepción.
  • Alanje: Alanje, Canta Gallo, Santo Tomás, El tejar, Guarumal, Querevalos y Palo Grande.
  • David: Chiriquí, Bijagal, Cochea, Guacá, San Carlos, San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo y David.

Provincia de Panamá

  • Calidonia
  • Curundú
  • El Chorrillo
  • Saboga
  • San Felipe
  • San Miguel
  • Santa Ana
  • Taboga

Provincia de Veraguas

  • Las Palmas: Prado, Viguí, Cerro Casa y Pixvae.
  • Calobre
  • Montijo
  • Santiago
  • Soná: Extensión de la Universidad de Panamá y Extensión de Udelas las palmas.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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