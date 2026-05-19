Concurso General de Becas: recepción de documentos del miércoles 20 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del miércoles 20 mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y comarca.
Concurso General de Becas: recepción de documentos del 20 de mayo
Provincia de Bocas del Toro
- Almirante: Finca 66, Finca las 60, El Empalme y El Silencio.
- Chiriquí Grande: Burí.
- Isla Colón: Punta Laurel y San Cristóbal.
Provincia de Chiriquí
- Agencia regional de Barú: Limones, Baco y Manaca.
- Bugaba: Aserrio, Santo Domingo, Santa Marta, La Estrella, Santa Rosa, San Andrés y La Concepción.
- Alanje: Alanje, Canta Gallo, Santo Tomás, El tejar, Guarumal, Querevalos y Palo Grande.
- David: Chiriquí, Bijagal, Cochea, Guacá, San Carlos, San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo y David.
Provincia de Panamá
- Calidonia
- Curundú
- El Chorrillo
- Saboga
- San Felipe
- San Miguel
- Santa Ana
- Taboga
Provincia de Veraguas
- Las Palmas: Prado, Viguí, Cerro Casa y Pixvae.
- Calobre
- Montijo
- Santiago
- Soná: Extensión de la Universidad de Panamá y Extensión de Udelas las palmas.
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.