Concurso General de Becas: recepción de documentos del miércoles 20 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 20.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del miércoles 20 mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le puede interesar: IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y comarca.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 20 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

Almirante: Finca 66, Finca las 60, El Empalme y El Silencio.

Chiriquí Grande: Burí.

Isla Colón: Punta Laurel y San Cristóbal.

Provincia de Chiriquí

Agencia regional de Barú: Limones, Baco y Manaca.

Bugaba: Aserrio, Santo Domingo, Santa Marta, La Estrella, Santa Rosa, San Andrés y La Concepción.

Alanje: Alanje, Canta Gallo, Santo Tomás, El tejar, Guarumal, Querevalos y Palo Grande.

David: Chiriquí, Bijagal, Cochea, Guacá, San Carlos, San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo y David.

Provincia de Panamá

Calidonia

Curundú

El Chorrillo

Saboga

San Felipe

San Miguel

Santa Ana

Taboga

Provincia de Veraguas

Las Palmas: Prado, Viguí, Cerro Casa y Pixvae.

Calobre

Montijo

Santiago

Soná: Extensión de la Universidad de Panamá y Extensión de Udelas las palmas.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.