Bomberos atienden fuerte accidente en El Bongo de Los Santos

Dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente de tránsito registrado en el sector de El Bongo, vía San Agustín, en la provincia de Los Santos.
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de los heridos ni las causas que provocaron el hecho de tránsito.
Reportan vuelco vehicular en ruta hacia Bocas del Toro
Mientras tanto, en otro hecho, unidades del Cuerpo de Bomberos en Gualaca atendieron un vuelco vehicular en la vía que conduce hacia Bocas del Toro, cerca del sector de Quebrada Alemán.
En este caso, una persona resultó herida y fue trasladada en ambulancia por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 para recibir atención médica.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes en las carreteras del país.