Panamá Nacionales -  20 de mayo de 2026 - 16:08

Bomberos atienden fuerte accidente en El Bongo de Los Santos

El accidente registrado ocurrió en el sector de El Bongo, vía San Agustín, en la provincia de Los Santos.

Dos heridos tras accidente de tránsito en Los Santos. 

Dos heridos tras accidente de tránsito en Los Santos. 

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María Hernández
Por María Hernández

Dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente de tránsito registrado en el sector de El Bongo, vía San Agustín, en la provincia de Los Santos.

El incidente fue atendido por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, quienes brindaron atención médica a los afectados en el lugar y realizaron labores para asegurar el área del accidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de los heridos ni las causas que provocaron el hecho de tránsito.

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Reportan vuelco vehicular en ruta hacia Bocas del Toro

Mientras tanto, en otro hecho, unidades del Cuerpo de Bomberos en Gualaca atendieron un vuelco vehicular en la vía que conduce hacia Bocas del Toro, cerca del sector de Quebrada Alemán.

En este caso, una persona resultó herida y fue trasladada en ambulancia por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 para recibir atención médica.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes en las carreteras del país.

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