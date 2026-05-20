Comparece ante un juez acusado del femicidio de una fiscal; audiencia es a puerta cerrada

Comparece ante un juez acusado del femicidio de una fiscal del Ministerio Público.

Un hombre de 38 años, presuntamente responsable del femicidio de una fiscal del Ministerio Público , comparece este miércoles ante un Juez de Garantías para responder por el presunto delito de femicidio, tras los hechos ocurridos la noche de este lunes.

Por petición de la Fiscalía, y tras un acuerdo entre las partes intervinientes, antes del inicio del acto oral se solicitó la completa reserva del proceso, impidiendo el ingreso de los medios de comunicación a la sala debido a la naturaleza sensible de los elementos que se discutirán y al tratarse de una exfuncionaria del sistema judicial.

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De acuerdo con el fiscal superior de Homicidios y Femicidio, Jorge Ferguson, en esta audiencia de solicitudes múltiples la Fiscalía planteará formalmente:

a legalización de la aprehensión del imputado.

La formulación de cargos por el delito de femicidio.

La aplicación de la medida cautelar de detención provisional, sustentada en el inminente riesgo de fuga y otros peligros procesales.

Ferguson aclaró que el sospechoso contaba con un arma de fuego reglamentada. Asimismo, detalló que, tras cometerse el hecho de sangre, el propio agresor trasladó a la víctima a un centro hospitalario para que recibiera atención médica, omitiendo en ese momento su supuesta vinculación con el ataque. No obstante, el fiscal superior enfatizó que la versión inicial ofrecida por el sujeto sobre cómo ocurrieron los hechos presenta severas incongruencias y no concuerda con los elementos científicos recabados en la escena.

Por el momento, las autoridades indicaron que se realiza el cruce de información para determinar si la fiscal había interpuesto denuncias previas por violencia doméstica contra su presunto agresor.