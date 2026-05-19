Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta muerte de fiscal Patricia Ossa.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) lamentó profundamente el fallecimiento de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa, cuyo deceso es investigado por las autoridades como un presunto caso de violencia doméstica.

"El equipo del IMELCF se une conmovido a esta irreparable pérdida y expresa a sus familiares, amigos y compañeros de labores sus más sinceras condolencias", manifestó la institución a través de un comunicado oficial.

Avances de la investigación

Respecto al hecho de sangre registrado en el sector de Pueblo Nuevo, el Ministerio Público confirmó que en la escena se halló un arma de fuego presuntamente utilizada en el femicidio, elemento que ya forma parte de los indicios recabados por los peritos forenses.

Finalmente, la institución aclaró que el caso se mantiene bajo estricta investigación judicial y que, hasta el momento, no guarda relación con estructuras del crimen organizado ni con delitos asociados a la delincuencia común.