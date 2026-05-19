Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 16:11

ITSE abre convocatoria para gerente educativo: ¿Qué necesitas para participar?

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) abrió oficialmente la convocatoria pública para seleccionar al nuevo Gerente Educativo.

ITSE abre concurso público para nuevo Gerente Educativo. 

ITSE abre concurso público para nuevo Gerente Educativo. 

TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura oficial de la convocatoria pública para el concurso de selección y designación del nuevo Gerente Educativo de la institución, quien ocupará el cargo durante el período 2025-2029.

La decisión fue aprobada mediante la Resolución ITSE-CD-008-2026 del 15 de mayo de 2026 por el Consejo Directivo del ITSE. Según informó la entidad, el objetivo de la convocatoria es seleccionar a un profesional con visión estratégica, experiencia comprobada y compromiso con el fortalecimiento institucional y la formación técnica superior especializada.

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La persona seleccionada será responsable de liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa del ITSE, además de impulsar el Plan Estratégico Institucional y promover iniciativas enfocadas en innovación y calidad educativa.

Requisitos para aplicar a convocatoria del ITSE

Entre los principales requisitos establecidos para los aspirantes destacan:

  • Ser panameño y de reconocida probidad
  • Tener 35 años o más
  • Poseer título universitario afín al cargo
  • Contar con al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa
  • Tener mínimo cinco años de experiencia en gestión educativa
  • No haber sido condenado por delitos dolosos o contra la administración pública

La convocatoria permanecerá habilitada hasta el 19 de junio de 2026 en el sitio oficial: https://www.itse.ac.pa/

Mientras que la recepción de documentos se realizará del 22 al 26 de junio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Secretaría de Registros Académicos del ITSE, ubicada en la Avenida José Domingo Díaz, vía Aeropuerto.

Posteriormente, el proceso continuará con etapas de evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y selección final.

El sistema de evaluación incluirá valoración de títulos universitarios, formación complementaria, experiencia profesional, entrevista y sustentación del ensayo.

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