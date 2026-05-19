ITSE abre convocatoria para gerente educativo: ¿Qué necesitas para participar?

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura oficial de la convocatoria pública para el concurso de selección y designación del nuevo Gerente Educativo de la institución, quien ocupará el cargo durante el período 2025-2029.
Puede leer: IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026
La persona seleccionada será responsable de liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa del ITSE, además de impulsar el Plan Estratégico Institucional y promover iniciativas enfocadas en innovación y calidad educativa.
Requisitos para aplicar a convocatoria del ITSE
Entre los principales requisitos establecidos para los aspirantes destacan:
- Ser panameño y de reconocida probidad
- Tener 35 años o más
- Poseer título universitario afín al cargo
- Contar con al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa
- Tener mínimo cinco años de experiencia en gestión educativa
- No haber sido condenado por delitos dolosos o contra la administración pública
La convocatoria permanecerá habilitada hasta el 19 de junio de 2026 en el sitio oficial: https://www.itse.ac.pa/
Mientras que la recepción de documentos se realizará del 22 al 26 de junio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Secretaría de Registros Académicos del ITSE, ubicada en la Avenida José Domingo Díaz, vía Aeropuerto.
Posteriormente, el proceso continuará con etapas de evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y selección final.
El sistema de evaluación incluirá valoración de títulos universitarios, formación complementaria, experiencia profesional, entrevista y sustentación del ensayo.