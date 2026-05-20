Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan red de estafadores panameños y extranjeros

A través de la Operación Blindaje, las autoridades policiales y judiciales desmantelaron una red de estafadores y lograron la aprehensión de cinco personas, entre ciudadanos nacionales y extranjeros. La organización criminal operaba estratégicamente desde las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Allanamientos y resultados operativos
Las diligencias simultáneas se concentraron en los sectores de Pueblo Nuevo (Panamá), así como en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste). Las pesquisas de este caso iniciaron tras una denuncia formal interpuesta en abril de 2026.
Durante los operativos de registro, las autoridades consiguieron los siguientes resultados:
-
Detenciones: Cinco implicados vinculados directamente a la red de estafas.
Evidencias: Incautación de indicios tecnológicos y documentales relacionados con el fraude financiero.
Decomiso de sustancias: En la residencia de uno de los aprehendidos se ubicó una cantidad no determinada de presunta sustancia ilícita y dinero en efectivo.
La lesión económica provisional denunciada por las víctimas asciende a un aproximado de B/. 15,000.00. Los aprehendidos y los indicios materiales fueron puestos a órdenes de un Juez de Garantías para las respectivas audiencias de control de legalidad, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.