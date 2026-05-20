Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan red de estafadores panameños y extranjeros

A través de la Operación Blindaje, las autoridades policiales y judiciales desmantelaron una red de estafadores y lograron la aprehensión de cinco personas, entre ciudadanos nacionales y extranjeros. La organización criminal operaba estratégicamente desde las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el modus operandi de los sospechosos consistía en suplantar la identidad de agentes de diversas entidades bancarias. Los implicados contactaban a los cuentahabientes para alertarlos sobre supuestos bloqueos en sus cuentas corrientes o de ahorros, y bajo engaño los convencían de transferir sus fondos a cuentas "seguras" facilitadas por ellos mismos. Una vez que las víctimas realizaban las transferencias, los estafadores retiraban el dinero en efectivo y cortaban toda comunicación.

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Allanamientos y resultados operativos

Las diligencias simultáneas se concentraron en los sectores de Pueblo Nuevo (Panamá), así como en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste). Las pesquisas de este caso iniciaron tras una denuncia formal interpuesta en abril de 2026.

Durante los operativos de registro, las autoridades consiguieron los siguientes resultados:

Detenciones: Cinco implicados vinculados directamente a la red de estafas.

Evidencias: Incautación de indicios tecnológicos y documentales relacionados con el fraude financiero.

Decomiso de sustancias: En la residencia de uno de los aprehendidos se ubicó una cantidad no determinada de presunta sustancia ilícita y dinero en efectivo.

La lesión económica provisional denunciada por las víctimas asciende a un aproximado de B/. 15,000.00. Los aprehendidos y los indicios materiales fueron puestos a órdenes de un Juez de Garantías para las respectivas audiencias de control de legalidad, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.