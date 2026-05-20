Panamá refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de Ébola en el mundo

El Ministerio de Salud (MINSA) compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población de Panamá ante las recientes alertas sanitarias internacionales relacionadas con casos y defunciones por el virus del Ébola en otras regiones del mundo.

Las autoridades instan a los ciudadanos que tengan previsto viajar a mantenerse informados sobre la evolución de estas alertas y a seguir estrictamente las recomendaciones oficiales vigentes. Asimismo, exhortan a la población a acudir oportunamente a los servicios de salud en caso de presentar síntomas y contar con antecedentes de viaje o exposición de riesgo, además de mantener las medidas generales de higiene y evitar la difusión de información no verificada en plataformas digitales.

Panamá se mantiene libre del virus y bajo monitoreo constante

El regente de la salud pública señaló que Panamá mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica, preparación y respuesta sanitaria en todo el territorio nacional. A la fecha, no se han confirmado casos de esta enfermedad en el país, por lo que el sistema nacional de salud se mantiene en un estado de vigilancia preventiva y preparación permanente.

El Minsa enfatizó que el país cuenta con un sistema continuo de vigilancia epidemiológica que permite la detección temprana, notificación inmediata y respuesta oportuna ante eventos de importancia para la salud pública internacional.

Medidas de control en puntos de entrada

Como parte de los protocolos de seguridad sanitaria, la institución ejecuta de manera estricta las siguientes acciones:

Vigilancia en fronteras

Capacidad de respuesta

Trazabilidad de viajeros