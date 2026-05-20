MOP anuncia cierre parcial en Vía Brasil por trabajos de drenaje

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este miércoles se mantendrá un cierre parcial en la Vía Brasil hasta las 11:30 a.m., debido a la ejecución de labores de extracción de bombas sumergibles pertenecientes al sistema de drenaje pluvial.

La intervención se lleva a cabo específicamente en la rotonda ubicada en el cruce de la Vía Brasil, en la ciudad de Panamá.

Durante el desarrollo de los trabajos se implementarán las medidas de seguridad vial y las señalizaciones correspondientes, lo que incluye la colocación de conos de tránsito y la delimitación estricta del área intervenida. Se solicita a los conductores tomar las precauciones necesarias o utilizar rutas alternas.