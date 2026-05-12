Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 17:27

Investigan red que desvió más de un millón de dólares mediante sociedad ficticia en Panamá

Los implicados en la red delictiva serán puestos a órdenes de un Juez de Garantías para la correspondiente legalización de la aprehensión.

Investigan red que desvió más de un millón de dólares mediante sociedad ficticia.

Investigan red que desvió más de un millón de dólares mediante sociedad ficticia.

Ana Canto
Por Ana Canto

En una acción conjunta bajo la Operación Farol, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a tres personas presuntamente vinculadas a una red de fraude corporativo que logró desviar más de un millón de dólares. Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en las provincias de Panamá y Los Santos.

Según las investigaciones, el modus operandi involucraba a un contador de una compañía, quien aprovechando su posición de confianza, creó una sociedad ficticia. A través de esta estructura, y en colaboración con otros cómplices, lograba desviar fondos provenientes de las ganancias legítimas de la empresa.

Como parte de los resultados del operativo, las autoridades ejecutaron la aprehensión provisional de los siguientes activos:

  • Propiedades: Cuatro inmuebles valorados en aproximadamente B/. 291,400.00.

  • Vehículos: Dos automóviles con un valor estimado de B/. 71,700.00.

Los implicados serán puestos a órdenes de un Juez de Garantías para la correspondiente legalización de la aprehensión, imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

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