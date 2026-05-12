Investigan red que desvió más de un millón de dólares mediante sociedad ficticia en Panamá

En una acción conjunta bajo la Operación Farol, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a tres personas presuntamente vinculadas a una red de fraude corporativo que logró desviar más de un millón de dólares. Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en las provincias de Panamá y Los Santos.
Como parte de los resultados del operativo, las autoridades ejecutaron la aprehensión provisional de los siguientes activos:
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Propiedades: Cuatro inmuebles valorados en aproximadamente B/. 291,400.00.
Vehículos: Dos automóviles con un valor estimado de B/. 71,700.00.
Los implicados serán puestos a órdenes de un Juez de Garantías para la correspondiente legalización de la aprehensión, imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.